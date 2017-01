Paris

TRANSPORTS La RATP met en revanche ne place un «titre pollution» à 3,80 euros pour voyager toute la journée...

L'arc de Triomphe vu depuis la Tour Montparnasse, un jour de pollution aux particules fines à Paris, le 29 décembre 2016. - LIONEL BONAVENTURE / AFP

G. N. avec AFP

Les voitures resteront au garage. Les véhicules les plus polluants seront interdits de circuler lundi à Paris et en petite couronne dans le cadre de la mise en place de la circulation différenciée, en raison d’un épisode de pollution de l’air, a annoncé samedi la préfecture de police de Paris. L’interdiction de circulation concerne les véhicules non classés (pour la plupart dont l’immatriculation est antérieure à 1997) et les véhicules de classe 5 (immatriculation entre 1997 et 2001) selon la classification des vignettes Crit’Air.

>> A lire aussi : Un nouvel épisode de pollution prévu à partir de ce samedi en Ile-de-France

Les contrevenants risquent une amende de classe 2 (22 euros si elle est payée immédiatement) et l’immobilisation du véhicule, a-t-il été précisé. Les policiers vérifieront la couleur de la vignette ou à défaut, demanderont la carte grise du véhicule pour s’assurer qu’il est autorisé à rouler.

Le gouvernement ne voulait pas payer

En revanche, pas de gratuité lundi dans les transports en commun. Le Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif) qui gère les transports en commun dans la région capitale a en effet décidé de mettre en place lundi, en coordination avec la préfecture de police, un « forfait anti-pollution » toutes zones au tarif de 3,80 euros par jour, alors qu’il varie habituellement entre 7,30 (zone 1-2) et 17,30 euros (zone 1-5).

Le Stif avait décidé d’instaurer ce forfait le 11 janvier en raison du refus du gouvernement de prendre en charge le coût de la gratuité dans les transports en commun en cas de pic de pollution.

Mots-clés :