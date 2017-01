Paris

INNOVATION Facebook a annoncé ce mardi le lancement en France, au cœur de la Station F (13e), de son premier programme d’accompagnement de start-up. Un incubateur dans l’incubateur…

Ils sont comme chez eux. Musique, logos affichés aux quatre coins de la halle et casques de chantier, siglés Facebook et Station F. Et pour cause.

Ce mardi, lors d’une conférence de presse, la firme californienne a annoncé l’installation de son propre espace composé de 80 postes, au sein du plus grand incubateur de start-up au monde situé dans les halles Freyssinet (13e arrondissement). Soit une zone dédiée à l’accompagnement et au développement de jeunes entreprises. Son nom : « Startup Garage from Facebook. »

« La France est importante pour Facebook »

« Nous sommes ravis d’être un partenaire fondateur de Station F. La France est importante pour Facebook et nous sommes enthousiastes à l’idée de réunir entrepreneurs, développeurs et start-up dans cet espace unique pour soutenir leur développement », a déclaré Sheryl Sandberg, numéro deux de Facebook, devant un parterre de journalistes et entourée de Xavier Niel et d’Anne Hidalgo. La maire de Paris s’est par ailleurs félicitée de la place qu’occupe désormais la capitale dans le secteur de l’innovation.

De son côté, Roxanne Varza, directrice de Station F s’est elle aussi réjouie de cette arrivée. « Nous sommes honorés que Facebook ait choisi Station F pour accueillir sa toute première initiative au monde dédiée aux start-up. Ce partenariat permettra à tout le campus d’accéder aux équipes et à l’expertise de Facebook. »

« Facebook est incroyablement fort quand il s’agit d’innovation technique et a contribué massivement à la création d’une culture entrepreneuriale parmi la nouvelle génération », a affirmé de son côté Xavier Niel. Financé par l’homme d’affaires à hauteur de 250 millions d’euros, Station F – dont l’ouverture est prévue en avril – espère accueillir un millier de start-up, via notamment les programmes proposés par des partenaires, comme Vente-Privée, TechShop, HEC Paris et désormais Facebook.

Un investissement de « plusieurs millions d’euros »

Ce programme concernera en effet cinq start-up dans des domaines tels que l’e-santé, l’identité numérique, le covoiturage ou encore la gestion des informations personnelles. A terme, il pourra accueillir entre 10 et 15 jeunes entreprises pour une durée de six mois chacune. « L’initiative accompagnera le développement de start-up indépendantes qui contribueront à l’économie de la data en France », indique l’entreprise de Menlo Park dans un communiqué. Car selon elle, « l’économie de la donnée, en forte expansion, devrait, selon les prévisions de la Commission européenne, représenter une valeur de 1 milliard d’euros à travers l’Europe d’ici 2020. ». Et la France, un tremplin, donc.

Installé depuis 2016 dans le 2e arrondissement, au cœur de la « Silicon Sentier », Facebook fait-il de Station F son nouveau quartier général ? « Non, plutôt une priorité », répond-on à 20 Minutes. Une priorité à « plusieurs millions d’euros » d’investissement, ajoute cette même source de Facebook. L’entreprise qui a lancé en 2015 dans la capitale son centre de recherche dédié à l’intelligence artificielle, ne compte pas s’arrêter là dans son développement à Paris comme dans l’hexagone.

A l’occasion de sa visite en France, Sheryl Sandberg, a aussi participé à une session d’échange avec les étudiants du nouvel incubateur des politiques publiques de Sciences Po, dont Facebook est une fois de plus, partenaire fondateur.

