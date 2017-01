Paris

CIRCULATION La Fédération des motards en colère demande qu’aucune restriction de circulation ne soit appliquée aux deux-roues dans Paris. Ils le diront ce lundi après-midi à Vincennes puis devant l'Hôtel-de-ville…

La Fédération française des motards en colère réunit ses membres ce lundi après-midi contre les vignettes Crit'air. - URMAN LIONEL/SIPA

Fabrice Pouliquen

Pas contents les motards franciliens et ils le feront savoir ce lundi à l’occasion d’un rassemblement de deux-roues dans Paris orchestré par la Fédération française des motards en colère (FFMC). Sans grande surprise, les vignettes Crit’air, entrées en vigueur ce lundi, sont l’objet de leur courroux.

« Pas de restrictions pour les deux-roues »

Ces nouveaux macarons, à apposer sur le pare-brise des voitures ou la fourche des motos, marquent l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions de circulations dans Paris. Les deux-roues dont la première immatriculation date d’avant le 31 mai 2000 n’ont plus le droit de rouler dans Paris, en semaine, de 8h à 20h. Cette mesure était théoriquement appliquée depuis cet été, mais jusque-là, la préfecture de police de Paris ne faisait que des contrôles préventifs, sans dresser d’amendes. A compter de ce lundi, ça change.

Isabelle Lebret, porte-parole de la FFMC, évalue difficilement le nombre de motards concernés par cette nouvelle restriction de circulation. « Sans doute quelques milliers, glisse-t-elle. C’est assez peu car le parc des deux-roues parisiens est récent. Mais cette mesure impacte des motards qui n’ont pas l’argent pour financer l’achat d’un véhicule plus récent et qui, paradoxalement, ont souvent le plus besoin de leur scooter ou leur moto. Je pense aux étudiants par exemple. »

« Les deux-roues contribuent à fluidifier le trafic »

La FFCM demande alors qu’aucune restriction de circulation ne touche les conducteurs de deux-roues motorisés, quelle que soit l’ancienneté du véhicule ou le type de moteurs. « C’est le cas dans de nombreuses villes d’Europe, assure Isabelle Lebret. Les deux-roues contribuent à fluidifier le trafic et ainsi à éviter la pollution accrue des véhicules à l’arrêt. »

Ce lundi après-midi, la FFMC réunira ses troupes à 14h sur l’esplanade du Château de Vincennes. A 15h, le cortège rejoindra, par la rive gauche et en opération escargot, l’Hôtel de Ville (4e) où un nouveau rassemblement est prévu. Isabelle Lebret espère réunir 200 motards. Ce coup-là, les deux-roues ne contribueront pas à fluidifier le trafic à Paris : des embouteillages sont à prévoir.

