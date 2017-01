Paris

CIRCULATION De nouveaux montants pour stationnement non-autorisé seront proposés à la fin du mois au vote du Conseil de Paris...

Un parcmètre à Paris. - DURAND FLORENCE/SIPA

20 Minutes avec AFP

Ça va faire mal. Les amendes pour le non-paiement des parcmètres à Paris vont être doublées ou triplées selon les zones à partir du 1er janvier 2018, a annoncé la mairie ce lundi.

Les nouveaux montants seront proposés à la fin du mois au vote du Conseil de Paris. Alors que l’amende actuelle s’élève à 17 euros, elle montera à 35 euros pour les arrondissements allant du 12e au 20e et jusqu’à 50 euros pour les arrondissements allant du 1er au 11e.

La fraude estimée à 90 %

La loi Maptam municipalise en effet à partir du 1er janvier 2018 la gestion du stationnement, donnant aux communes le pouvoir de fixer l’amende pour non-paiement.

A Paris, la fraude est estimée à 90 % sur les quelque 150 000 places de parcmètres. Cela entraîne un manque à gagner estimé à quelque 300 millions d’euros par an, « soit le coût du fonctionnement des crèches ou le coût des dépenses de sécurité », a justifié à la presse Christophe Najdovski, adjoint EELV aux Transports de la maire PS de Paris Anne Hidalgo.

« C’est une mesure anti-fraude, pas antivoiture », a ajouté l’élu, pour qui le paiement du stationnement « ne change pas pour ceux qui respectent les règles, c’est pour les fraudeurs que cela change ».

On pourra stationner plus de deux heures

Autre changement pour eux, la gestion des parcmètres va être confiée à des prestataires extérieurs à partir de 2018, permettant des contrôles renforcés.

Par ailleurs, les grilles de stationnement sont modifiées. Les tarifs resteront de 4 euros l’heure pour deux heures pour la zone I (2,40 euros pour la zone II), le maximum de temps de stationnement autorisé aujourd’hui.

Il sera en revanche possible de rester garé jusqu’à sept heures d’affilée, avec des tarifs horaires croissants : 8 euros pour la 3e heure puis 10, 12 et 12 euros (zone I) ; 4,80 euros puis 7,20 euros, 8,60 euros et 9,60 euros (zone II).

Les tarifs résidentiels et professionnels ne changent pas.

