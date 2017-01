Paris

SORTIR Bercy Village s'habille aux couleurs du championnat du monde de handball jusqu'au 29 janvier...

Des animations sur le handball se déroulent tout le mois de janvier à Bercy Village (Illustration). - C.Anger

C.A

France-Brésil, c’est l’affiche du match d’ouverture des Mondiaux de hand mercredi à 20h45, à l’Accorhotel Arena. À proximité, au sein de Bercy Village/Cour Saint-Emilion, les supporters et badauds peuvent profiter de plusieurs animations dédiées au handball.

Trois stands répartis dans tout le village

Jusqu’à la finale, le 29 janvier, une quarantaine de bénévoles réunis sous la « Team Volunteers » est disponible pour vous divertir sur le « Village handball » et vous mettre dans l’ambiance des Mondiaux.

Testez vos réflexes. Sur un mur digital, vous allez pouvoir améliorer votre réactivité ! L’épreuve consiste à éteindre le plus de voyants lumineux en une minute. Bleu, rouge, rouge, bleu, rouge, etc. Sur ce « mur de réflexes », vous appuyez sur le maximum de points lumineux et tentez de battre votre voisin. Et pour les plus experts d’exploser le record de points.

Se prendre pour Omeyer ou Karabatic. Une telle occasion vous est donnée au stand de tir aux buts. Plutôt Nikola, vous optez pour un tir de la hanche et faites trembler les filets. Plutôt « Titi », vous repoussez toutes les tentatives de tirs.

Pour ceux qui préfèrent le spectacle au défi sportif, glissez votre visage derrière un panneau placé entre les poteaux et dites « cheese » pour une photo in situ.

Repartez avec des souvenirs. Un « photocall » a aussi été installé où les bénévoles vous proposent des ballons ou écriteaux dédiés aux Mondiaux. Prenez la pose seul, en famille ou entre amis.

À noter, une exposition photo de l'instagramer Pierre-Alexis Mulier habille les murs en pierre de Bercy Village, sur le thème du sport.

