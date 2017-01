Paris

SOLIDARITE Le plan grand froid n’est pas activé dans la capitale, mais les températures très basses attendues ce week-end poussent les pouvoirs publics et les associations à agir…

Des bénévoles de la Croix Rouge française lors d'une maraude organisée auprès de SDF en novembre 2016. - SIPA

Fabrice Pouliquen

Le grand froid arrive à Paris. La vague se fait sentir dès ce vendredi, mais on devrait tomber samedi à -5° en ressenti dans la capitale. De quoi inquiéter la préfecture de région, la ville de Paris et les associations qui viennent en aide aux sans-abri. « Nous allons mobiliser davantage de personnel pour répondre aux appels du 115 mais aussi pour les maraudes », indique au Parisien Jean-Martin Delorme, directeur régional interdépartemental de l’hébergement et du logement à la préfecture.

Des salles ouvertes en urgence

En parallèle, la mairie de Paris va ouvrir de nouveaux lieux pour héberger en urgence des personnes en grande difficulté. Ce sera le cas de la salle Jean-Aicard à la mairie du 11e, gérée par l’Armée du Salut et qui peut accueillir 20 personnes, explique la municipalité dans les colonnes du Parisien.

Emmaüs Solidarité précise aussi l’ouverture d’une autre salle ce vendredi soir à la marie du 1er. Elle pourra accueillir une vingtaine de personnes. Si le besoin s’en fait sentir, la mairie de Paris se dit prête à ouvrir également une salle de l’Hôtel de ville (4e). Tout l’hiver, 16 gymnases ouvrent également en rotation pour accueillir les plus démunis. En ce moment, c’est le gymnase Auguste-Renoir dans le 14e qui est réquisitionné. Il peut accueillir 60 personnes.

Le plan grand froid n’est pas pour autant déclenché à Paris contrairement à d’autres régions françaises où les températures chutent plus encore. « Nous ouvrons des salles d’accueil d’urgence mais il n’est pas prévu pour l’instant de renforcer le dispositif de maraudes dans la capitale », indique-t-on à Emmaüs Solidarité.

Une action « percutante » du DAL samedi

DAL (Droit au logement) sera également sur le pont ce week-end. Le collectif donne rendez-vous ce samedi à 15h à la fontaine Saint-Michel (6e) pour une action « percutante » intitulée « on se met au chaud ». Contacté par 20 Minutes, Jean-Baptiste Eyraud, le porte-parole, n’en dit pas plus au téléphone.

« Ces dispositifs mis en place par l’Etat ou la mairie de Paris ne suffisent pas, estime-t-il. On réagit à chaque fois dans l’urgence et dès que les températures repassent au-dessus du zéro, on remet les gens à la rue. » Le DAL préconise bien plus des réquisitions de logements vides. « Paris n’en a jamais compté autant en ce moment, indique Jean-Baptiste Eyraud. Ce sera le message de ce samedi. »

