Paris

FAITS DIVERS Les deux hommes ont été cueillis par la police, mercredi soir, avec le butin à la sortie de l'ascenseur…

Arrestation. (Illustration) - Fred Scheiber//20 Minutes - Fred Scheiber/20 Minutes

C.A

Le coup de la panne. Deux frères ont été arrêtés en fâcheuse posture après le cambriolage d’un logement à Fontenay-sous-Bois, mercredi soir, relaye Le Parisien. Alertées par des bruits, des voisines ont constaté que la porte d’un appartement du quatrième étage avait été fracturée et prévenu la police.

Et surprise, entre le deuxième et le troisième étage, deux hommes plutôt énervés, selon un témoin, étaient coincés dans l’ascenseur. Ces frères, âgés de 17 et 32 ans, ont été libérés près d’une demi-heure plus tard, après l’intervention d’un technicien.

Des coups de poing pour sortir

A l’ouverture des portes, les deux hommes ont lancé des coups de poing pour tenter d’échapper à la police. La police a réussi à menotter l’un d’eux immédiatement. L’autre a dû être maîtrisé grâce à un pistolet à impulsion électrique. Placés en garde à vue, les deux frères, originaires de Villeneuve-Saint-Georges, auraient reconnu avoir cambriolé l’appartement. Le butin était avec eux, dans l’ascenseur, à l’intérieur d’un sac de sport.

Mots-clés :