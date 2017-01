Paris

FAITS DIVERS Son équipe de parkour a annoncé le décès de Nye Newman, 20 ans, sur les réseaux sociaux sans préciser toutefois les circonstances exactes. Une enquête est ouverte, confirme la RATP…

Nye Frankie Newman, un Britannique de 20 ans, est décédé la nuit de la Saint-Sylvestre à Paris après un accident de métro survenu sur la ligne 6 à la station Daumesnil. « Beaucoup d'entre vous ont pensé qu’il s’agissait d’une blague. Nous aurions aimé que ce soit le cas. Mais ça ne l’est pas », écrit sur Facebook Luke Stones, un de ses amis, membre comme lui de Brewman, une équipe d’adeptes de parkour.

« Pas de train surfing au moment du décès »

Le parkour est une discipline qui consiste à se déplacer le plus adroitement possible sur le mobilier urbain. Certains vont jusqu’à sauter d’un immeuble à l’autre ou à surfer sur le toit d’un train en marche ( train surfing).

De nombreuses photos en témoignent : Nye Newman parcourait le monde pour s’adonner à sa passion. De l’Irlande à Hong Kong en passant donc par Paris. Une vidéo, postée le 28 décembre, le montre en train de réaliser des cascades non loin de la Défense.

La defense gaps (1/2) #parkour #brewmanparkour @brewmanparkour A video posted by Nye Newman (@nye.brewman) on Dec 31, 2016 at 10:52am PST

Que s’est-il passé le 31 décembre à la station Daumesnil ? Une enquête de police est en cours pour déterminer les circonstances et causes exactes de l’accident mortel. Contactée par 20 Minutes, la préfecture de police de Paris renvoie vers le parquet de Paris, que nous n’avons pas réussi à joindre pour l’instant.

Vu par des témoins entre deux wagons

La RATP, elle, donne quelques précisions à 20 Minutes. « Le 31 décembre, à 23h20, le conducteur de la rame à quai à Daumesnil (ligne 6) est interpellé par un jeune lui indiquant qu’une des personnes de son groupe est blessée à la tête et a besoin de secours. » Le Samu et les pompiers ont pris en charge la victime et l’ont évacué vers l’hôpital à minuit. « Les premiers éléments fournis par des témoins à la RATP, et que l’enquête devra éclaircir, indiquent que la victime se trouvait entre deux voitures de la rame pour une raison inconnue. »

Luke Stones, de son côté, assure que Nye Frankie Newman ne faisait pas du « train surfing » au moment de sa mort « comme certains l’ont laissé entendre ».

Une vidéo polémique, sur le toit d’un métro, début décembre

Début décembre, Rikke Brewer, membre lui aussi de Brewman, était apparu dans une vidéo polémique, publiée notamment par Streetpress. On le voyait avec d’autres freerunners traverser la Seine sur le toit d’un métro parisien de la ligne 6. La RATP avait porté plainte et condamné fortement ce défi, dénonçant un « comportement extrêmement dangereux, irresponsable et répréhensible ».

