Paris

FAITS DIVERS Une femme de 39 ans est morte, poignardée à plusieurs reprises, mardi matin à Avon près de Fontainebleau devant l’école où elle venait chercher son fils…

Police nationale (Illustration) - Nicolas Bonzom / Agence Maxele Presse

F.P.

Sandra n’a pas survécu à ses blessures. Mardi, en fin de matinée, elle a été poignardée à de multiples reprises par son mari rue des Chênes, à Avon, près de Fontainebleau, non loin d’une école élémentaire où est scolarisé son fils.

Sa voiture d’abord percutée

Le drame s’est produit peu avant la sortie des classes de 11h30, précise Le Parisien. L’homme, âgé de 37 ans et beau-père de l’enfant, a commencé par percuter à toute vitesse, par-derrière, la voiture de sa femme qui accédait à ce moment-là à un parking. Après le choc, l’homme est descendu de voiture et a porté les coups de couteau à son épouse.

« Il y a eu des hurlements, précisent des témoins au Parisien. Ceux de la victime comme ceux de parents qui attendaient leurs enfants à la sortie de l’école. » Des témoins auraient aussi entendu des menaces proférées par l’homme et le quotidien rapporte que des passants ont tenté d’intervenir.

L’homme a été arrêté sur place et conduit au commissariat de Fontainebleau. Il a été placé en garde à vue pour assassinat et deux couteaux ont été saisis. On ignore encore les raisons de son geste. La Sûreté départementale de Seine-et-Marne est en charge de l’enquête.

Mots-clés :