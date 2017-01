Paris

RENDEZ-VOUS « 20 Minutes » dresse le portrait de l’année 2017 à Paris et en Ile-de-France…

2017, c’est parti. Politique, transport, travaux, événements culturels et sportifs… Quels vont être les grands rendez-vous de l’année ? 20 Minutes fait le point.

Politique

Premier gros rendez-vous politique de l’année 2017 : les primaires à gauche, dont le premier tour aura lieu dans trois semaines. Au total, sept candidats sont en lice, dont Vincent Peillon (PS) qui a reçu le soutien de la maire de Paris, Anne Hidalgo. « Il y a à Paris une identité et une culture de la gauche qui s’est incarnée dans Jospin, Delanoë, Hidalgo, qui reste difficilement compatible avec ce qu’expriment Valls ou même les frondeurs », expliquait récemment au Monde, le premier adjoint Bruno Julliard.

Dans la foulée de l’élection présidentielle, les élections législatives se dérouleront à Paris dans dix-huit circonscriptions. Dans la 17e circonscription deux adjoints d’Anne Hidalgo s’affronteront : Colombe Brossel (PS) et Ian Brossat (PCF). Les yeux seront aussi rivés sur la 18e circonscription où se présente Myriam El Khomri. Côté politique locale, la maire de Paris, entourée de son exécutif, présentera ce vendredi ses vœux aux élus de Paris et détaillera à cette occasion les temps forts de 2017 et annoncera une série de mesures qui rythmeront l’année à venir.

Transports et circulation

2017 marque le lancement de « la révolution des transports », indique la présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, dans ses vœux. Et ce, avec « la commande de 700 trains neufs ou rénovés sur les réseaux RER et Transilien d’ici 2021 pour remplacer les trains vieux de plus de trente ans ». Sur les chantiers, Champigny dans le Val-de-Marne accueillera en novembre un tunnelier qui viendra creuser le souterrain de la ligne 15 sud. Celle-ci sera composée de 16 gares entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs et fera le trajet sans passer par Paris, en 35 minutes. En juillet, le T 11 Express – la première ligne de banlieue à banlieue du Grand Paris - qui reliera Epinay au Bourget, sera, elle, inaugurée.

Enfin pour les automobilistes, n’oubliez pas qu’à compter du 15 janvier 2017, Paris deviendrala première Zone à circulation restreinte (ZCR) en France. Les véhicules circulant dans la capitale devront alors obligatoirement s’équiper d’un certificat qualité de l’air « Crit’Air » indiquant leur niveau de pollution. En février, le préfet de police de Paris, Michel Cadot, remettra de son côté, un rapport sur l’impact de la fermeture de la rive droite aux véhicules. Cela peut-il changer la donne ? Anne Hidalgo se dit en tout cas déjà prête à inaugurer en mars « le grand parc des rives de Seine », note Le Parisien.

Urbanisme et grands travaux

Avec 34.000 mètres carrés, la Station F - anciennement connue sous le nom de la Halle Freyssinet - sera l’incubateur le plus grand au monde. Basé dans le 13e arrondissement et financé par Xavier Niel l’endroit doit ouvrir en avril. Le mois de juin, lui, devrait marquer la fin des travaux du futur tribunal de Paris qui réunira l’ensemble des services du tribunal de grande instance actuellement dispatchés sur cinq sites dont l’Ile de la Cité, le tribunal de police et les tribunaux d’instance. Situé entre le boulevard périphérique à la Porte de Clichy et le boulevard Berthier, ce bâtiment qui accueillera plus 8 000 personnes chaque jour ouvrira ses portes vers le deuxième trimestre 2018, selon le ministère de la Justice.

Le chantier du campus Condorcet situé à Aubervilliers connaîtra également ses premiers travaux. Ce pôle dédié aux sciences humaines et sociales ouvrira ses portes en 2019. Enfin, 2017 marquera aussi le début des travaux du futur canal Seine-Nord Europe. Cet ouvrage reliera d’ici 2024 les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen du nord de l’Europe.

Jeux Olympiques et paralympiques en 2024 à Paris ?

Le 13 septembre, le Comité international olympique (CIO) se réunira en congrès à Lima au Pérou pour désigner la ville hôte des Jeux olympiques d’été 2024, entre Los Angeles, Budapest et Paris. Autre événement majeur pour Paris et sa région, l’exposition universelle de 2025. Le dépôt de dossier se fera en novembre 2017. « Deux occasions de faire rayonner notre région mais aussi de la valoriser pour y attirer les talents et les investisseurs », déclare Valérie Pécresse.

Les rendez-vous sportifs et culturels

Du 11 au 29 janvier 2017, Paris accueillera leChampionnat du monde de handball à l’AccorHotels Arena. A proximité du lieu de la compétition, Bercy Village deviendra alors « le terrain convivial et festif où se retrouveront les fans de handball du monde entier », note la Mairie de Paris.

A l’occasion du centenaire de la mort du sculpteur Auguste Rodin, le Grand Palais organisera du 22 mars au 31 juillet« Rodin. L’exposition du centenaire ». Du côté des salles de concert, Bob Dylan, sera en tournée avec une date unique le 20 avril, au Zénith de Paris. A noter que le groupe Depeche Mode sera au Stade de France le 1er juillet, puis les Guns’N’Roses le 7 juillet.

