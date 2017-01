Paris

POPULATION L’Insee vient de publier ces derniers chiffres de populations légales, ceux du recensement 2014. L’Ile-de-France passe le cap des 12 millions d’habitants, Paris, elle, a perdu 9.000 habitants en un an…

Une foule de Franciliens tentent d'entrer dans un métro à Paris un jour de grève (Photo illustration). - POUZET20MN/WPA/SIPA

Fabrice Pouliquen

Douze millions d’habitants. Pour être précis, 12.027.564. C’est la population de l’Ile-de-France au 1er janvier 2014. Chaque année, l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) publie les populations légales de toutes les collectivités territoriales et dresse un bilan sur les cinq dernières années. Avec à chaque fois un décalage de trois années. Ainsi, en ce 1er janvier 2017, l’Insee publie les populations légales 2014 qu’il compare avec celles de 2009.

19 % de la population française est francilienne

Avec 12.027.564 habitants, l’Ile-de-France concentre 19 % de la population de France métropolitaine. Surtout, depuis 2009, la région-capitale a vu augmenter sa population de 300.000 habitants.

>> Lire aussi: Et si les Franciliens arrivaient plus tard (ou plus tôt) au travail pour désengorger les transports?

Chiffre réconfortant, en Ile-de-France, sur les cinq dernières années, le nombre de naissance demeure largement supérieur à celui des décès. La région peut même se targuer d’avoir l’excédent naturel le plus élevé de toutes les régions françaises.

En revanche,le solde migratoire (la différence entre le nombre de personnes arrivées en Ile-de-France et le nombre de personnes qui l’ont quittée) n’est positif qu’en Seine-et-Marne et dans l’Essonne. Les six autres départements franciliens sont en négatif. Le nombre important de naissance leur permet toutefois de ne pas perdre d’habitants. A une exception près : Paris.

Les populations au 1er janvier 2014 des départements franciliens comparées à celles de 2009. - Document INSEE

9.000 habitants perdus en un an à Paris

Au 1er janvier 2014, la capitale compte ainsi 14.000 habitants de moins qu’en 2009. Sur ces cinq années, Paris a tantôt gagné des habitants, tantôt perdu. Mais entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014, la baisse est nette : la capitale a perdu 9.000 habitants en un an, passant de 2 229.621 à 2 220.445.

>> Lire aussi: Un trop plein de logements vides ou sous-occupés dans la capitale?

Dans le détail, le 19e a gagné 1.203 habitants en un an pour s’établir à 187.156 habitants. Le 20e a enregistré 697 habitants de plus (195.468) et le 14e 431 de plus (141.230). Le 17e lui gagne 109 habitants (170.186). Tous les autres arrondissements ont vu leur population baisser entre 2013 et 2014. Il s’agit le plus souvent de quelques centaines d’habitants en moins. Mais la baisse est plus marquée dans les 11e (-1.019 habitants), 13e (-1.385) et 15e (-1.754 habitants). Le 15e reste malgré tout l’arrondissement le plus peuplé avec 235.366 habitants.

La population de Paris en 2014 comparée à celle de 2009. - Document Insee

La petite couronne en profite

Qui en profite ? La petite couronne, note l’Insee. Les gains de population les plus importants s’observent autour de Paris, dans le nord de l’Essonne, l’ouest de la Seine-et-Marne et le sud du Val-d’Oise. Vingt-et-une communes concentrent un tiers des gains de la population depuis 2009. Treize d’entre elles se situent en petite couronne. Comme Boulogne-Billancourt et Saint-Denis. Au total, au 1er janvier 2014, 4.533.837 de Franciliens habitaient en petite couronne. C’était 137.572 de plus qu’en 2009.

L'Insee cite aussi, dans les dynamismes démographiques les plus marquées, les villes de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et de Cergy (Val-d'Oise) qui ont gagné toutes deux 5.700 habitants entre 2009 et 2014.

À l’opposé, les Yvelines patinent. La population du département a progressé seulement de 14.000 habitants depuis 2009 quand l’Essonne en compte 60.000 de plus, la Seine-et-Marne 64.000 et la Seine-Saint-Denis 55.000.

Mots-clés :