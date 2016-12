Paris

FAITS DIVERS Elle était en train d'essayer des chaussures et avait laissé son sac brièvement sur une chaise...

Les Galeries Lafayette à Paris. - PLV/SIPA

M.B.

Elle voulait goûter aux joies du shopping à Paris. Une touriste qatarienne s’est fait voler son sac Vuitton qui contenait « une montre Rolex en or et diamants, un iPad, deux iPhone 6, 2 000 euros en coupures, des boucles d’oreilles et or et diamants, deux bracelets en or, une bague en or, un collier en or, une carte bancaire business, un passeport… », listeLe Parisien dans son édition de samedi. En tout, le préjudice atteindrait 200.000 euros.

Les faits se sont déroulés jeudi à la boutique Prada des Galeries Lafayette situé boulevard Haussmann dans le IX arrondissement de la capitale. Pour essayer des chaussures, elle a posé « très brièvement sur une chaise » son sac et « ne s’est rendu compte de rien », rapporte le quotidien. Les caméras du magasin ont repéré un couple de voleurs présumés. Une femme connue pour des vols à la tire, aurait ainsi été identifiée.

