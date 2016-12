Paris

Un détenu en béquilles et avec une attelle a tenté de s'évader lors d'une visite médicale à l'hôpital Bicêtre au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), mercredi. (Illustration) - SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

On n’est pas loin d’une scène de Benny Hill. Mercredi, un détenu menotté à sa béquille a tenté de s’évader lors d’une visite médicale à l’hôpital Bicêtre au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Après avoir évité trois plaquages de surveillants, l’homme incarcéré à la prison de Fresnes depuis 2012 pour une procédure criminelle a été rattrapé car « il persistait à tirer [sur la porte de sortie] alors qu’il fallait la pousser », raconte un gardien au Parisien.

Placé en quartier disciplinaire

Arrivé à l’hôpital avec deux béquilles et une attelle pour un mal de ventre, le détenu a faussé compagnie aux trois surveillants qui l’accompagnait via une pause aux toilettes. Ses menottes retirées et fixées à sa béquille comme le veut la procédure, celui-ci a ensuite piqué un sprint tout en tenant un couteau artisanal à la main.

Une fois rattrapé à la porte de sortie, le détenu a été placé en quartier disciplinaire.

