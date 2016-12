Paris

Bare de péage du Duplex de l'A86 reliant Rueil-Malmaisons (Hauts-de-Seine) à Vélizy (Yvelines).

Qu’un automobiliste fasse les 4,5 km dans les Hauts-de-Seine entre Rueil-Malmaison et Vaucresson ou les 10 km entre Rueil et Velizy (Yvelines), il lui faudra payer 12,50 euros le vendredi soir entre 17h et 19h pour emprunter le Duplex de l’A86. Le tunnel augmente ainsi son prix de 50 centimes d’euros au 1er janvier, annonce Le Parisien. Et il confirme son standing de plus cher de France avec un coût de 2,78 euros/km sur le petit tronçon.

Le Duplex de l’86, dont Cofiroute est le concessionnaire, est cher mais aussi foutraque. Il n’y a pas moins de 18 découpages horaires prévus. Vendredi par exemple, 16 tarifications différentes s’échelonnent au cours de la journée.

Ce tunnel est aussi un repère à radars. Douze sont comptabilisés, six dans chaque sens. Soit un radar tous les 1,7 km !

