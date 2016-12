Paris

TRANSPORTS Du 31 décembre 17h au 1er janvier midi, métros, bus, trams, trains et RER seront gratuits. Certaines lignes circuleront même toute la nuit du Nouvel An…

Pour la nuit du Nouvel An, les transports en Ile-de-France seront gratuits du 31 décembre 17h au 1er janvier midi. Six lignes de métro, 10 de trains et RER, et des bus circuleront toute la nuit. - YANN BOHAC/SIPA

Floréal Hernandez Twitter

Cette année encore, les transports seront gratuits en Ile-de-France pour la nuit du Nouvel An. Ainsi du 31 décembre 17h au 1er janvier midi, l’accès aux métros, bus, tramways, trains et RER se fera sans composer un titre de transport.

Le STIF –syndicat des transports d’Ile-de-France – va également faire circuler certaines lignes toute la nuit du Nouvel An.

Métros. Six lignes vont fonctionner toutes la nuit. Il s’agit de la 1, 2, 4, 6, 9 et 14. A partir de 2h15, certaines stations de ces lignes seront ouvertes (à noter que certaines entrées seront fermées).

Métros et RER en service pour la Nuit du Nouvel an. - Syndicat des transports en Ile-de-France

RER et trains. A la fin du service habituel, les 10 lignes de trains et RER circuleront dans le sens Paris-banlieue uniquement. Seuls les RER A et B circuleront dans les deux sens. Toutes les gares seront desservies sur leur parcours.

Fréquences pour les trains qui circuleront la nuit du Nouvel An. - Syndicat des transports d'Ile-de-France

Bus. De 0h30 à 5h30, le réseau Noctilien sera mis en place et il sera adapté à la nuit du Nouvel An en fonction des contraintes de circulation, des périmètres de sécurité et en complément du réseau ferré.

Le réseau de bus de nuit pour la nuit du Nouvel An. - Syndicat des transports d'Ile-de-France

Le service sera prolongé toute la nuit sur le réseau de Seine-Saint-Denis Transdev pour les lignes 601 et 617.

