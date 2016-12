Paris

RACISME « Une propriétaire raciste » et la faute d’une ex-collaboratrice, se défend l’agence immobilière…

Une annonce immobilière pour la location d'un appartement à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) indiquait dans sa fiche technique: «nationalité française obligatoire, pas de noirs». (Illustration) - GILE/SIPA

Les critères de cette location à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine sont drastiques et surtout discriminatoires. « ATTENTION IMPORTANT POUR LA SELECTION DES LOCATAIRES : nationalité française obligatoire, pas de noir. » Autre précision : « Immeuble avec des policiers uniquement ».

L’agence impute la faute à une ex-collaboratrice

Scandalisé par cette fiche technique éditée par l’agence Laforêt des Lilas (Seine-Saint-Denis) pour cet appartement à louer, Moustapha l’a photographié et publié sur Twitter le 25 novembre. Depuis, l’interpellation du twitto à l’agence immobilière a été retweetée plus de 1.000 fois et généré de très nombreux commentaires.

Franceinfo a contacté l’agence immobilière chargée de l’appartement de Levallois. Celle-ci évoque la responsabilité « d’une collaboratrice qui ne fait plus partie de l’entreprise ». Outré, son responsable explique : « C’est une injonction de la propriétaire qui est raciste », l’ex-collaboratrice « naïve et mal formée, a retranscrit sans savoir ».

Le dirigeant précise à Franceinfo : « Lorsque les propriétaires sont racistes, je donne comme directive à mes employés de ne pas prendre les dossiers. »

