«Reporty» à Nice: Des opposants lancent un collectif pour dénoncer «la dérive sécuritaire du maire»

Ils dénoncent une « délation généralisée » et une « atteinte à la vie privée ». Des associations, des syndicats et des partis politiques (EELV 06, Ensemble ! 06, Nice au Cœur, le PCF section Nice, le PS 06, le MRAP, Tous citoyens !) annoncent ce lundi la création d’un collectif anti-Reporty, l’application lancée il y a quelques jours par la ville de Nice.

Elle permet d’appeler lorsqu’on est témoin d’une incivilité et de filmer l’incident en temps réel avec le centre de vidéosurveillance de la police municipale. Les signataires s’offusquent contre « une nouvelle étape dans la dérive sécuritaire du maire de Nice ».

Une expérimentation depuis le 15 janvier

Ils appellent à « une mobilisation citoyenne » pour ne pas « vivre dans une société où tout le monde surveille tout le monde », interrogeant également : « Comment cela se passera-t-il, si le ou la témoin qui transmet les images, est repéré(e) par l’auteur de trouble ? »

Expérimentée depuis le 15 janvier auprès de 2.000 personnes (des agents de la ville de Nice, des comités de quartier ou encore, des membres du réseau « Voisins vigilants »), Reporty est vouée à être déployée « à grande échelle », avait indiqué Christian Estrosi.

Une autorisation en cours d’instruction

Selon le collectif, l’application enfreindrait cependant « les règles de la CNIL ». « Lors de la pose des caméras de vidéosurveillance, la ville de Nice s’était engagée […] à ce que les opérations de vidéoprotection ne permettent pas de filmer l’intérieur des maisons et la vie privée des citoyens et citoyennes. Avec Reporty, il sera possible de le faire et d’adresser une image instantanément "visionnable" », avancent-ils.

« Toutes les recommandations de la CNIL ont été prises en compte et les obligations nécessaires ont été respectées », rétorque la ville de Nice, précisant « n’avoir reçu aucune observation de la part » de l’organisme. Le 16 janvier, la CNIL indiquait « avoir bien reçu une demande de conseil de la mairie de Nice » concernant cette application et qu’elle était « actuellement en train de l’instruire ».

