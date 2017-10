Ligue 1: Face à l'OM, Nice «paye cash des erreurs bêtes»

L'Aiglon Pierre Lees-Melou en zone mixte après la défaite 2-4 face à l'OM. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Dimanche soir à l’Allianz Riviera, Nice menait 2-0 avant de se faire rattraper puis dépasser au score

A la fin du temps réglementaire, l’OM l’emporte 4-2 et grimpe sur la troisième marche du podium.

Ce dimanche soir à l’Allianz Riviera, Pierre Lees-Melou inscrit un but contre son camp. Un fait de jeu qui relance les Marseillais sur une dynamique offensive. Résultat : une défaite 2-4 pour Nice lors d’un derby à domicile qui a du mal à passer. « On a fait une bonne entame puis on a enchaîné des erreurs bêtes. On le paye cash », analyse, réaliste le milieu.

En zone mixte, Maxime Le Marchand refait la rencontre. « On a raté notre match et ça va nous servir de leçon », reconnaît l’Aiglon qui pointe un « relâchement ». En concédant une victoire à Marseille, Nice redonne ainsi confiance à un adversaire direct. « C’est décevant et ça fait mal », dit Maxime Le Marchand. Mais il faut le prendre positivement, comprendre les erreurs pour ne pas les réitérer. »

« Un bilan à Noël »

Une défaite qui classe Nice dixième au classement de Ligue 1. « Il faudra tirer un bilan à Noël, à la trêve, temporise l'entraîneur niçois Lucien Favre. On pouvait finir la soirée très heureux. Mais on a un manque de maîtrise. Je ne suis pas du tout content de la gestion qu’on a eue. » La trêve internationale devrait permettre aux Aiglons d’éclaircir les manquements de ce match.