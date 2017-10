Antibes: Le premier festival d'humour de France fête ses 40 ans

Fabienne Candela avait accueilli Foresti, Boon et Roumanoff à leurs débuts à l'occasion du festival Boeuf d'Antibes. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

A partir de ce week-end, le Festival Bœuf sort de son théâtre.

Il devient itinérant et se balade dans la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.

Derrière son bureau, Fabienne Candela enchaîne les anecdotes. Et si cette Antiboise ne peut s’empêcher de raconter l’histoire du Festival Bœuf, c’est que « le plus ancien festival d’humour de France » fête ses 40 ans. Jusqu’au 7 octobre, la patronne des lieux accueille donc, une quarantième fois, artistes et public pour partager des « bœufs » sur la scène du théâtre Le Tribunal d’Antibes, géré par le théâtre de la Marguerite.

Mais l’histoire de cette institution a démarré loin des planches azuréennes. « La compagnie avait un bus. On a fait le tour de l’Europe avec des spectacles de musique, de magie, de cracheurs de feu », se rappelle sa directrice actuelle. Après avoir roulé de Vienne à Rome, la scène s’est finalement posée à Antibes en 1977.

Un joyeux mélange

Pour garder son esprit saltimbanque, le théâtre de la Marguerite crée le Festival Bœuf afin de mélanger les styles, « musique, cirque, burlesque et one-man-show ». « Il fallait simplement que ce soit drôle. Mais de l’humour intelligent, qui dit des choses », insiste Fabienne Candela. Un joyeux mélange qui attire, à l’époque, des artistes à la recherche d’expérience : Dany Boon, Florence Foresti, Anne Roumanoff et plus récemment Guillaume Meurice.