Ligue Europa: L'OGC Nice met un coup d'accélérateur face au Vitesse Arnhem

Une coupure d’électricité est venue perturber la rencontre.

La lumière revenue, Alassane Pléa est tout de même arrivé à inscrire un doublé, le deuxième en deux matchs.

C’est un virage que le Gym se devait de négocier. Partis sur les chapeaux de roues lors de la première journée des phases de poule de la Ligue Europa en infligeant une défaite 5-1 à Zulte Warengem, les Aiglons ont confirmé leur bon départ. Jeudi à l’ Allianz Riviera, les hommes de Lucien Favre se sont imposés face au Vitesse Arnhem 3-0.

Des Aiglons dans les starting blocks.

Un quart d’heure. C’est le (peu de) temps qu’ont dû attendre les 15 000 supporters niçois pour voir trembler les filets. A la 17e, Pierre Lees-Melou a frappé un corner, dévié par Dante. Du bout du pied, c’est Alassane Pléa qui a placé le ballon sous la barre du gardien néerlandais. (1-0).

Saint-Maximin dans le coup.

Alors que le trio Balotelli, Pléa et Seri a fait tourner la tête de la défense du Vitesse, c’est bien Allan Saint-Maximin avec une action purement individuelle qui a marqué. A la 45e, le Niçois est parti en contre, s’est faufilé entre ses adversaires jusqu’à se retrouver devant la cage où il a frappé. Un slalom réussi pour Allan Saint-Maximin qui a creusé la marque. (2-0).

Un stade dans le noir.

Les Niçois avaient entamé leur match à la vitesse de la lumière, avec rythme et envie. Mais à la 51e, ils sont stoppés par… une coupure d’électricité. Après dix minutes plongés dans la pénombre, les Aiglons ont repris le cours de la rencontre avec moins de dynamisme… avant de se relever. Encore une fois, c’est Pléa qui a trompé la défense et le gardien du Vitesse. (3-0) Le numéro 14 s’est ainsi offert deux doublés en deux matchs et a permis à Nice de rester sur une série de cinq rencontres sans défaite toutes compétitions confondues. Après la ligue Europa, le championnat reprend vite ses droits. Les Aiglons reçoivent déjà leurs adversaires marseillais dimanche à 21 h.

