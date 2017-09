Elle n’est allée sur le plateau de Touche pas à mon poste qu’une seule fois. C’était deux jours après l’élection de Miss France 2014 et son (très remarqué) sacre de deuxième dauphine. Trois ans plus tard, l’ancienne Miss Côte d’Azur Charlotte Pirroni rejoint la bande de Cyril Hanouna.

« Je regarde l’émission depuis trois ans. Dans TPMP, je vais parler des sujets qui me touchent comme l’actualité, la mode… et aussi la télé bien sûr », détaille celle qui a « toujours voulu devenir chroniqueuse ». Quand elle est devant son écran, Charlotte Pironni zappe sur Danse avec les stars, The Voice et The Voice Kids. Des programmes télévisés qu’elle aura l’occasion de critiquer avec d’autres chroniqueurs.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Charlotte Pirroni nous rejoindra très bientôt autour de la table en tant que chroniqueuse ! #TPMP pic.twitter.com/XjIdGwjtCQ — TPMP (@TPMP) September 28, 2017

« Ça fait toujours peur »

Et l’ancienne Miss Côte d’Azur, qui s’était déjà lancée sur YouTube, fera ses débuts télévisuels aux côtés d’autres chroniqueurs (Jean-Michel Maire, Benjamin Castaldi, Isabelle Morini-Bosc…) qu’elle n’a jamais rencontrés. « Je n’en connais aucun. Mais quand on regarde la télé, on a toujours cette impression de les connaître », explique-t-elle.

Si Charlotte est « impatiente de commencer », elle ne sait quand est fixé son baptême du feu sous les projecteurs de TPMP. Et elle appréhende un peu : « Ça fait toujours peur mais j’espère avoir les épaules pour affronter la pression. Ce qui me rassure, c’est que l’émission a changé et a pris une autre tournure. » L’Azuréenne a décidé de garder un pied sur le bord de la Méditerranée. Même si elle devient chroniqueuse à Paris, elle continuera d’habiter à Roquebrune Cap Martin.

Mathilde Frénois