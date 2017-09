Nice: Prison ferme pour deux nouvelles fausses victimes de l'attentat

Attentat de Nice: Des hommages partout dans le monde — 20 minutes - Slideshow

Le 14 juillet 2016, Stéphane affirme avoir « vu le camion à 15 mètres » de lui. Mais ces propos ne sont qu’inventions. Ce soir-là, ce Parisien de 23 ans et sa compagne Angélique, 34 ans, ne sont pas sur la promenade des Anglais de Nice. C’est pourtant ce qu’ils ont affirmé pendant de longues semaines à l’hôpital Pasteur et au fonds de garantie. Mardi, tous deux ont été condamnés à deux ans de prison, dont un avec sursis par le tribunal de Bobigny, rapporte Le Parisien.

Le soir de l’attentat de Nice, Stéphane et Angélique sont à Cannes. Apprenant l’attaque au camion qui vient de frapper la promenade des Anglais, le couple rejoint Nice. Objectif : obtenir le statut de victime pour encaisser une indemnisation.

Une histoire de famille

Cette malversation était montée en famille. Stéphane n’est autre que le frère de Sasa, un Cannois condamné avec sa femme Vera à respectivement six et quatre ans de prison en avril par le tribunal de Grasse pour les mêmes faits. Et le couple n’en était pas à son coup d’essai. En affirmant être présent au stade de France le 13 novembre, chacun avait déjà empoché 30.000 euros… avant d’être condamnés.

