Nice: Alice Fougeray, serial jongleuse et vice-championne du monde de freestyle football

La Niçoise Alice Fougeray dispense désormais des cours de freestyle football. — P. Varotto

Alice Fougeray s’entraîne pour participer aux prochains championnats du monde.

En attendant, elle donne des cours particuliers du freestyle football.

Elle vit avec le ballon accroché au pied. Pourtant, Alice Fougeray ne fait jamais trembler les filets. Si cette Azuréenne ne risque pas de marquer de buts, c’est qu’elle est vice-championne du monde de freestyle football. Son objectif : faire rebondir la balle avec toutes les parties du corps sans la faire toucher au sol.

Alice Fougeray a pourtant fait ses classes à l’OGC Nice. A 12 ans, elle a intègré l’équipe féminine du Gym. « J’ai dû arrêter à 16 ans parce que j’ai eu un accident sur le terrain. Je me suis blessée à la cheville, se rappellet-elle. Ça a été une grosse claque. Vu que j’adore le ballon, j’ai trouvé un autre chemin. » Désormais, la Niçoise de 23 ans évolue sur la voie artistique. Elle jongle en musique, inventant des passings et jongles impressionnants.

Agilité et précision

Une pratique qui l’a emmenée jusqu’aux championnats du monde de freestyle football. « En 2013, j’ai envoyé une vidéo pour les qualifications. J’ai été sélectionnée pour affronter les meilleures et j’ai terminé vice-championne du monde », se souvient celle qui maîtrise l’agilité et la précision de cette discipline.

Depuis, Alice Fougeray a fait une pause dans sa carrière internationale. « Je me suis remise à l’entraînement, jusqu’à trois heures par jour, compte-t-elle. Je reviens plus forte pour participer aux prochains championnats. » En attendant, la professionnelle autodidacte répète ses mouvements lors de shows pour des événements et de cours qu’elle dispense à des amateurs de freestyle, peut-être futurs champions.