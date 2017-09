Nice: A 23 ans, il est écroué pour le viol d’une septuagénaire

FAITS DIVERS Mis en examen pour «viol avec arme, vol avec violences et escalade», le jeune homme risque la cour d’assises...

Interpellé une semaine après les faits, il a été placé en détention dès dimanche. Un Azuréen de 23 ans a été écroué après l’agression et le viol, sous la menace d’un couteau, d’une septuagénaire dans la nuit du 7 au 8 septembre à Nice, rapporte Nice-Matin.

Mis en examen pour « viol avec arme, vol avec violences et escalade » et déjà connu de la justice pour d’autres délits (il a notamment écopé d’un an de prison pour des violences), le jeune homme pourrait se retrouver devant les assises.

Il escalade un échafaudage pour s’introduire au domicile de la retraité

Ce soir-là, le suspect aurait escaladé un échafaudage installé à proximité du domicile de la retraitée puis longé une margelle pour s’introduire dans son appartement, dont une fenêtre était restée ouverte.

« Il s’est retrouvé face à la victime qui s’est courageusement défendue. Elle a reçu de nombreux coups, qui lui ont vraisemblablement causé des fractures au niveau du visage », a décrit Jean-Michel Prêtre, le procureur de la République de Nice, au quotidien régional.

Elle lui fait prendre la fuite avec un manche à balai

L’agresseur aurait ensuite brandi une arme blanche puis violé la septuagénaire. Cette dernière, « qui a crié et s’est débattue », est parvenue à faire se défaire de son assaillant avec un manche à balai, relate également le procureur.

Dans sa fuite, le jeune homme a réussi à s’emparer d’une somme d’argent et du téléphone portable de la victime. Décrit comme « un peu solitaire, en rupture », il aurait feint la folie devant les policiers mais l’expert psychiatre n’a relevé aucune pathologie, selon le procureur. L’enquête suit son cours pour déterminer si le suspect ne serait pas à l’origine d’autres agressions.