Nice: Les Aiglons s'offrent un festival de buts pour leur entame en Ligue Europa

Mario Balotelli le week-end dernier contre Monaco. — AFP

L’OGC Nice dispute sa deuxième compétition européenne consécutive.

Le Gym avait déjà scoré le week-end dernier contre son voisin monégasque 4-0.

Le Gym en a fait voir de toutes les couleurs à Zulte Waregem. Au stade Arc-en-Ciel, les Aiglons ont dominé leurs homologues belges, actuels sixièmes de la Jupiler league. Pour la première journée de ligue Europa, Nice a assuré sa victoire (5-1) et la première place de son groupe.

Un doublé d’entrée signé Pléa

Après un premier quart d’heure de jeu de domination niçoise, Balotelli a servi Pléa qui a poursuivi par une frappe. Déviée, la balle a fini sa trajectoire dans la cage. (1-0) Il n’a pas fallu attendre six minutes pour que l’attaquant double la mise. Cette fois, c’est Lees-Melou qui a glissé le ballon à Pléa avant de le déposer dans la lucarne. (2-0) Nice ne pouvait rêver d’une meilleure entame.

Un statut plus qu’assumé

Les Aiglons ne peuvent plus jouer aux novices. Loin de là. Après avoir écrasé Monaco 4-0 le week-end dernier, ils ont entamé, jeudi, leur 2e campagne européenne consécutive. En (presque) habitués des pelouses continentales, les Niçois peuvent s’appuyer sur une petite expérience. A l’image de Dante qui a creusé l’écart à la 27e avec une demi-volée sur corner (3-0). Le capitaine du Gym s’est ainsi offert son premier but en rouge et noir.

Un retour des vestiaires difficile

A peine le coup d’envoi donné, une balle s’est faufilée derrière le dos de Souquet. Frappée par le Belge Olayinka, c’est finalement Leya Iseka qui l’a poussée dans les filets (3-1). Un (très) long passage à vide (très) vite oublié par la frappe croisée de Saint-Maximin à la 67e (4-1) puis par celle de Balotelli sur une passe de Souquet à la 73e (5-1). Un festival.

>> A lire aussi : Ligue Europa: L'OM assure l'essentiel contre Konyaspor... Les Niçois régalent à Waregem... La soirée à revivre en direct