20MINUIT. Côte d'Azur: Sur les Baous, le premier trail nocturne de la Côte d'Azur

Le trail des Baous, premier nocturne de la Côte d'Azur, se tiendra les 4 et 5 novembre à Saint-Jeannet. — Organisation Trail des Baous.

Les coureurs devront se munir de lampes frontales et de bandes réfléchissantes.

Ils parcourront 21 km avec 1.000 m de dénivelé positif.

20 Minutes est partenaire de la Conférence nationale de la vie nocturne qui se tient à Paris, jeudi et vendredi. A cette occasion, nous avons décidé de nous intéresser aux activités, pratiques, modes de consommation, etc. liés à la nuit.

Ils n’auront que la lumière des étoiles (et de leur lampe frontale) pour voir où poser les pieds. Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 novembre, près de 300 coureurs prendront le départ de la huitième édition du Trail des Baous à Saint-Jeannet, première course nocturne organisée sur la Côte d’Azur.

« L’an dernier, on avait déjà organisé une sortie nocturne ouverte aux traileurs avec tests de chaussures et repas offerts, se souvient Guillaume Louis, l’un des organisateurs. Mais cette année, nous proposons une vraie course avec classement. »

« Couché de soleil »

Au programme du challenge course nature de nuit, 21 km et 1.000 m de dénivelé positif avec un départ à 16h30 « pour profiter du coucher du soleil face à la mer en arrivant au sommet du Baou de Saint-Jeannet puis en terminant en pleine nuit », décrypte Guillaume Louis.

Courir sous la lune impacte des consignes de sécurité supplémentaires pour ces traileurs noctambules. En plus de leur équipement classique avec couverture de survie et sifflet au fond du sac, ils devront se munir « d’une lampe frontale et de bandes réfléchissantes », pointe l’organisateur.

Si le Trail des Baous est le premier nocturne de la Côte d’Azur, une autre course nécessite d’avoir une vue de loup (ou une lampe frontale) pour courir. L’ultra-trail des Balcons d’Azur part très tôt au petit matin, lors du lever du soleil.