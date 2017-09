Antibes: Un an après sa fracture aux JO, Samir Aït Saïd retrouve la compétition

Samir Ait Said se donne pour objectif les Jeux de Tokyo en 2020. — T. Schreueur

Spécialiste des anneaux, Samir Aït Saïd participe ce week-end aux internationaux de Paris.

Il vise une future qualification aux Jeux de Tokyo.

Samir Aït Saïd a des anneaux plein la tête. Ceux de son agrès et ceux des Jeux olympiques. Le gymnaste antibois reprend ce week-end la compétition avec, en ligne de mire, une qualification pour les JO de Tokyo en 2020. Il participe aux internationaux de France samedi et dimanche. « C’est mon premier retour à la compétition. Cette étape de Coupe du monde me servira de préparation pour les Mondiaux », explique-t-il à 20 Minutes.

C’est qu’à 27 ans, Samir Aït Saïd vient de passer une année loin de la salle d’entraînement. Le 6 août 2016, l’Azuréen est sur les tapis des Jeux de Rio. Devant les caméras, il manque sa réception et se fracture le tibia péroné. Une opération, un diplôme de kiné et une année de récupération plus tard, il retrouve enfin la compétition.

« Rester vigilant »

« Ma jambe est solide. Une page s’est tournée et cela fait un moment que je ne pense plus à l’accident, assure-t-il. Mais il faut toujours rester vigilant. » Et pour revenir à son meilleur niveau, Samir Aït Saïd a quitté l’Insep pour le pôle France d’Antibes. « Je travaille très dur. L’entraîneur me concocte des programmes chargés, explique le sportif. Je m’entraîne jusqu’à trois fois par jour, trois fois par semaine. Je fais du cardio et je vais à la salle de boxe pour affûter le corps. »

Les internationaux de Paris ce week-end, comme les Mondiaux de Montréal du 2 au 8 octobre, ne sont pas encore qualificatifs pour les prochains Jeux olympiques d’été. Mais ils seront un test pour Samir Aït Saïd qui vise encore plus loin : « Je rêve même des JO de Paris », assume-t-il.