Alpes-Maritimes: Tout le monde cherche le nageur, il est au café

Policiers, pompiers et maîtres-nageurs sauveteurs sont partis à la recherche d’un homme d’une quarantaine d’années originaire d’Espagne, qui était venu rendre visite à son oncle, à Juan-les-Pins. Sa disparition vendredi en fin de matinée, lors d’une partie de chasse sous-marine, a inquiété les autorités du port de Saint-Laurent, rapporte Nice-Matin.

Trente minutes de recherche

Alors que les deux hommes évoluaient ensemble le long de la digue, le neveu a en effet brusquement échappé à l’attention de l’oncle, qui s’est aussitôt alerté de cette disparition inquiétante en ces termes, selon le quotidien régional : « Il me suivait de près, puis d’un coup je me suis retourné et il n’était plus là. J’ai peur qu’il se soit coincé sous un rocher. »

En fait de rocher, le neveu était tout simplement… au café en train de boire un verre. Il a été aperçu juste avant que les pompiers ne fassent intervenir un hélicoptère pour ratisser la zone, indique Nice-Matin. Lui-même commençait à s’inquiéter pour son oncle, pensant que ce dernier l’avait vu passer à côté de lui. Les recherches auront au total duré plus de 30 minutes.