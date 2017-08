Nice: Face aux prix des loyers, des étudiants créent des logements solidaires

Les logements solidaires se situent avenue Cyrille Besset, au centre-ville de Nice. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

A Nice, sur les 2.500 euros que devront débourser les étudiants pour leur rentrée 2017, 600 euros en moyenne seront engloutis dans leur appartement.

L’association Face 06 lutte contre la précarité : elle permet à sept étudiants de se loger pour moins de 350 euros par mois.

Venir étudier à Nice, c’est avoir rendez-vous avec la mer, les galets et le soleil. Mais aussi avec les loyers élevés. Première dépense d’argent pour les étudiants, le logement peut représenter un frein au bon déroulement de leur scolarité. Sur la Côte d’Azur, des étudiants développent un concept anti-précarité : des appartements solidaires et à loyer modéré. Regroupés au sein de la Face 06 (fédération des associations et corporations étudiantes des Alpes-Maritimes), ils ont lancé le plan Apparté, garantissant des mensualités inférieures à 350 euros.

A Nice, sur les 2.500 euros que devront débourser les futurs diplômés pour leur rentrée 2017, 600 euros en moyenne seront engloutis dans leur appartement. « Le logement est le coût le plus important dans la vie d’un étudiant, confirme Juliette Marty de la Face 06. Nice est un cas particulier. Elle est la ville la plus chère de la côte : on paye l’image de la Côte d’Azur, la plage et le fait d’être dans une grande ville. »

Six logements disponibles

Pour combler le gouffre financier que peut représenter un loyer pour certains étudiants, la Face 06 gère cinq appartements individuels et une colocation, tous d’une surface de plus de 30 m2. Depuis trois ans, l’association les attribue a des étudiants avec des critères de revenu, d’investissement scolaire et d’implication sociale.

Ainsi, début septembre, ce sont deux nouveaux jeunes qui ont pu emménager dans ces appartements, des logements sociaux appartenant à la métropole et situés avenue Cyrille-Besset dans le centre-ville de Nice, pour moins de 350 euros par mois. « Le plan Apparté que nous avons créé répond au manque de places dans le logement étudiant, fait remarquer Juliette Marty. Passé le mois d’août, il faut se tourner vers le parc privé, où il est impossible de trouver des loyers à moins de 450 euros. »

« La situation ne s’améliore pas »

En plus de ce plan logement créé de toutes pièces, l’association niçoise avait inauguré en 2012 son épicerie solidaire Agorae. Au cours de l’année 2016-2017, elle a enregistré 1.600 passages en caisse. « La situation ne s’améliore pas. De plus en plus d’étudiants sont en situation de précarité », regrette l’étudiante membre de la Face 06 qui espère obtenir les clefs d’autres appartements pour les mettre sur le marché social et solidaire étudiant.

