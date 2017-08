VIDEO. Nice: Jean-Paul Belmondo ovationné en pleine rue

Jean-Paul Belmondo au 23e festival du film de Venise, le 8 septembre 2016. — G. Collet / Sipa

Nos confrères de Nice-Matin relatent une belle histoire survenue mercredi soir à Nice ( Alpes-Maritmes). Plusieurs centaines de personnes ont ovationné Jean-Paul Belmondo, à sa sortie du restaurant La Petite Maison, en pleine rue et à une heure tardive puisqu’il était minuit. Il a pu profiter des spécialités niçoises en compagnie de Charles Gérard et de quelques amis dans ce restaurant dont il est un habitué.

« C’est incroyable de voir comment cet homme est encore aimé »

Anne-Laure Rubi, la fille de Nicole, emblématique propriétaire de l’établissement raconte la scène à Nice-Matin : « Jean-Paul Belmondo est déjà venu plusieurs fois chez nous, mais mercredi soir c’était spécial. Déjà, dans la salle on a dû demander aux clients de le laisser manger : c’est incroyable de voir comment cet homme est encore aimé. On en a eu la chair de poule. Mais tout s’est emballé quand, vers minuit, Jean-Paul a quitté le restaurant. Là, en pleine rue il devait bien y avoir trois cents personnes. On s’est demandé d’où elles arrivaient et comment elles ont su. Il y avait des personnes de toutes générations, de toutes nationalités, un jeune homme pleurait d’émotion. » « Jean-Paul Belmondo a longuement été applaudi et il a fait des selfies avec toutes les personnes qui l’ont sollicité. Quel homme merveilleux ! », confie-t-elle.

Une belle occasion pour Jean-Paul Belmondo de constater que sa popularité reste intacte malgré les années qui défilent.