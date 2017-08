Nice: Le yacht en feu au large de l’aéroport a coulé

INCENDIE Le yacht de 40 mètres « If Only » qui a pris feu jeudi en début d'après-midi a coulé dans la nuit...

Le yacht «If Only» peu avant de couler. — Marine Nationale

Le Yacht de 40 mètres, le « If Only », qui était en feu au large de l’aéroport de Nice depuis jeudi en début d’après-midi, a finalement coulé vers 21h50. Il était situé à 6 kilomètres au sud de l’aéroport et repose à environ 650 mètres de fond.

Les moyens sur place (sapeurs-pompiers du SDIS 06, marins pompiers de la base navale de Toulon et équipe d’évaluation de la Préfecture maritime de la Méditerranée) ont récupéré des débris remontés à la surface, comme des éléments de mobiliers ou des canots de sauvetage. Le bâtiment de soutien, d’assistance et de dépollution Jason est arrivé dans la nuit, vers 2h30 du matin. Il a continué à collecter les débris les plus importants.

Ce matin, des recherches pour déceler toute trace de pollution sont mises en œuvre, des barrages flottants et des produits absorbants permettent de récupérer le carburant qui pourrait se dégager des cuves du bateau. Les navigateurs ont également été prévenus de la présence de débris flottants à la surface de l’eau dans la zone où le yacht a coulé.