Alpes-Maritimes: Après deux jours de lutte, le plus gros incendie de l'été a enfin été fixé

L'incendie s'était déclarée dans une zone escarpée

Après 48 heures de lutte, les pompiers sont parvenus à fixer l'incendie qui s'était déclaré dimanche après-midi sur la commune de Lucéram, située à 25 km de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Au total, cet incendie situé dans une zone boisée et escarpée, qui n'a entraîné aucune évacuation ni dégât sur des habitations, a parcouru et brûlé 150 hectares.

Un dispositif de surveillance dans la nuit

Jusqu'à 300 sapeurs-pompiers ont été engagés au plus fort de ce sinistre, ainsi que de nombreux moyens aériens, hélicoptères bombardier d'eau, Canadair et Tracker. Un dispositif de surveillance a été mis en place pour la nuit avec 30 sapeurs-pompiers présents sur place. Des opérations de traitement de lisières sont également prévues pour demain.

Cet incendie est jusqu'à ce jour le plus important de l'été dans le département des Alpes-Maritimes, qui a connu plusieurs autres sinistres depuis le mois de juillet, notamment près de Nice, à Carros et à Castagniers, sur des surfaces moindres mais avec des dégâts matériels plus importants.