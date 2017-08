VIDEO. Condamnation de Cédric Herrou: «Ni trafiquants, ni délinquants» dénoncent des ONG

La figure de l'aide aux migrants Cédric Herrou aide Fikadou à envisager la suite de son parcours en Europe. — M. Ffénois / ANP / 20 Minutes

C’est une décision qui ne manque pas d’inquiéter certaines ONG. Ce mardi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné Cédric Herrou à quatre mois de prison avec sursis pour avoir fait passer la frontière franco-italienne à environ 200 migrants et en avoir accueilli chez lui en 2016.

La décision de justice ouvre la voie à la condamnation de ceux dont « la seule motivation est de porter assistance aux personnes migrantes et réfugiées sans autre contrepartie que de voir les droits humains respectés », s’inquiètent dans un communiquéAmnesty International, la Cimade, Médecins du monde, Médecins sans frontières et le Secours catholique.

« Ni trafiquantes, ni délinquantes »

« Cette motivation ne fera jamais d’eux, ni de nous, des trafiquants de migrants », ajoutent les associations. « Ni trafiquantes, ni délinquantes, ces personnes, inquiétées, intimidées, poursuivies et désormais condamnées, sont avant tout des défenseurs des droits humains » alors que les droits des migrants sont « violés » et qu’ils sont confrontés à « l’inaction, aux défaillances » de l’Etat français, affirment ces ONG.

"Je ne regrette rien"

"Je l'ai fait avec plaisir"

A ces atteintes, assurent-elles, « s’ajoutent les entraves délibérément portées à l’action des organisations non gouvernementales qui pallient les défaillances de l’Etat ». Selon elles, « il est urgent et indispensable que la politique du gouvernement soit réorientée de façon à répondre à l’impératif respect de la dignité des personnes migrantes et réfugiées et à la nécessaire protection de celles et ceux qui leur apportent leur aide ».