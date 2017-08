Nice: Christian Estrosi est de nouveau papa

Christian Estrosi et sa compagne Laura Tenoudji — YANN COATSALIOU / AFP

La famille Estrosi s'agrandit ! Selon une information du site Purepeople, ce samedi, à Nice, Laura Tenoudji, connue également sous le nom de Laura du Web de Télématin, a donné naissance à une petite Bianca.

Christian Estrosi est déjà le père de deux grandes filles

Il s'agit de son premier enfant issu de son union avec Christian Estrosi. Le maire de Nice s'est marié avec la journaliste le 12 novembre dernier. Il s'agit toutefois du second enfant de Laura Tenoudji, mère d'un petit garçon né en 2009.

Quant à Christian Estrosi, il est le père de deux grandes filles nées en 1985 et 1988 et issues d'une précédente union avec Dominique Estrosi Sassone, adjointe au maire de Nice et sénatrice des Alpes-Maritimes.