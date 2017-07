VIDEO. Attentat de Nice: L'ex-porte-parole des victimes jugé en septembre pour détournement

Attentat de Nice: les jours d'après — 20 minutes - Slideshow

Vincent Delhomel, ex-secrétaire général et porte-parole de Promenade des Anges, sera jugé le 1er septembre pour abus de confiance et escroquerie à Nice au détriment de cette association de victimes de l’attentat commis sur la Promenade des Anglais. Cité à comparaître mercredi, Vincent Delhomel, 50 ans, hospitalisé, a demandé le renvoi de l’affaire, par la voix de son avocat, Me Zia Oloumi.

>> A lire aussi : Hommage à Nice: «On a survécu. Certains n'ont pas eu la même chance»

Vincent Delhomel est suspecté d’avoir détourné la recette de la vente caritative de petits bracelets, lors d’une course, soit 7.300 euros, et d’avoir présenté des remboursements de frais indus, pour moins de 2.000 euros, montants qu’il a remboursés.

Il a reconnu avoir manipulé de l’argent

Son avocat avait déjà indiqué qu’il demanderait le renvoi de l’affaire, considérant la comparution trop proche des célébrations du premier anniversaire de l’attentat du 14 juillet 2016, auxquelles l’association Promenade des Anges était associée. Selon lui, son client, au nombre des victimes, reconnaît avoir manipulé de l’argent, mais ne l’a pas détourné sciemment.

Placé sous contrôle judiciaire depuis le 20 avril, Vincent Delhomel avait démissionné de l’association en février lors de la découverte de ces faits supposés. Aucune résolution à l’amiable n’a été possible, selon la présidente de l’association Émilie Petitjean, qui l’accuse d’être « un escroc ».