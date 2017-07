Incendie dans les Alpes-Maritimes : Après Castagniers, un nouveau départ de feu près de Nice

Illustration d'un camion de pompier. — GILE MICHEL/SIPA

Une déchetterie en feu. Selon les informations de Nice-Matin, un incendie s’est déclaré peu après 16 heures à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, à quelques kilomètres à l’ouest de Nice, et près de la commune d’Antibes. On ignore pour le moment les causes de cet incendie dans la déchetterie, dite de la Glacière.

Cet incendie se trouve à proximité immédiate d’un camping, qui n’a pour le moment pas été évacué. Selon France 3, 65 pompiers ont été dépêchés sur le site pour éradiquer les flammes, aidés d’un hélicoptère bombardier d’eau. Le feu a été fixé à l'intérieur de la décharge.