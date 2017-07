Sur Twitter, la préfecture des Alpes-Maritimes a fait savoir que la commune de Castagniers, à une quinzaine de kilomètres au nord de Nice, était en fin d’après-midi touchée par un important incendie. Les pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de stopper les flammes.

Lundi soir, les pompiers avaient repris le contrôle du violent feu de forêt qui a ravagé 100 hectares aux abords de Castagniers. « Ce n’est pas encore maîtrisé mais sous contrôle », ont précisé les pompiers, qui avaient qualifié plus tôt cet incendie de « virulent ». « On s’organise pour durer dans la nuit voire demain mardi. Cela s’est arrêté en lisière des zones habitées, deux habitations ont été approchées de très près par les flammes, sans dégât, et un atelier garage automobile a été endommagé », a précisé la préfecture à l’AFP.

Selon les informations deNice-Matin, le feu s’est déclaré ce lundi peu avant 15 heures chemin du Conso, soit tout près du crématorium de Nice Côte-d’Azur. Trois hélicoptères bombardiers d'eau et huit avions trackers pour répandre des produits retardant le feu ainsi que des Canadair, ont été mobilisés, a-t-on indiqué à la gendarmerie.

En raison de vents, de la chaleur et de la sécheresse, les feux se multiplient depuis quelques jours en Provence et en Corse.

M.C.