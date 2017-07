Nice: Malgré un boycott, «Paris Match» se vend très bien en kiosque

Le dernier Paris Match d'un kiosque de Nice, ce jeudi. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Certains buralistes se sont refusé de vendre le numéro

A l’intérieur, Paris Match publie des photos de l’attentat de Nice

Dans le kiosque de Sylvie, la pile de Paris Match ne peut être plus mince. A 17 heures ce jeudi, cette buraliste installée face à la promenade des Anglais ne dispose plus que d’un exemplaire du magazine. « Il se vend très bien, dit-elle. Ce n’est pas grâce à la couverture mais grâce au buzz et ce que l’on peut voir à l’intérieur. » A l’intérieur, des photos issues des caméras de vidéosurveillance montrant le camion blanc fonçant dans la foule et le terroriste criblé de balles le 14 juillet 2016, lors de l’attentat qui a meurtri Nice.

Si Sylvie a déjà vendu trente exemplaires en une journée, ce qu’elle écoule habituellement en une semaine, d’autres buralistes n’ont même pas installé le journal sur leurs présentoirs. Ces kiosquiers appelaient au boycott du numéro de Paris Match jugeant la parution choquante.

>> A lire aussi : Le parquet de Paris demande le retrait en urgence de «Paris Match»

« Les gens le demandent »

Sur la place du Palais de justice de Nice, il est encore possible d’acheter Paris Match. « On n’est pas là pour donner notre avis, estime Sarkis Sami derrière son comptoir. On n’a pas le droit de retirer les journaux, sinon il y a plein de publications que je ne proposerais pas. »

Dans le centre-ville, un autre buraliste a décidé d’afficher la Une en grand format sur sa devanture. « Les gens le demandent alors je ne vois pas l’intérêt de le retirer, dit-il. J’ai presque tout vendu, ce n’est pas le cas d’habitude. » A l’autre bout de la ville, sur le bord de mer, Sylvie s’apprête même à en commander pour les prochains jours.