A Nice, on cultive son jardin en plein centre-ville

La ville dispose de 3.200m2 de jardins partagés et 1.350m² autres vont être livrés

La ville de Nice vient d'inaugurer son cinquième jardin partagé

Le premier date de 2009

Deux autres sont en préparation et la ville cherche d'autres « poches » de verdure à exploiter

Les tomates Marmande et les « cœurs de bœuf » que Jean-Pierre Blanc rêvaient depuis son balcon sont aujourd’hui entre ses mains. Et dans son assiette. Cet habitant du quartier du Ray, à Nice, produit ses propres légumes au Prieuré du Vieux-Logis, un nouveau jardin partagé que la mairie vient tout juste d’inaugurer.

« Aujourd’hui, je suis autosuffisant. C’est incroyable en plein centre-ville », vante ce Niçois qui a eu droit à son pré carré de 32 m2 sur ce terrain, longtemps laissé à l’abandon, qui en compte 1.050. Des « poches » de verdure que la municipalité entend bien multiplier.

« Il y a une vraie attente des riverains et nous sommes en recherche constante de parcelles », dixit Catherine Moreau, l’adjointe au maire déléguée au secteur centre Nord.

En projet sur l'ancien stade du Ray

Ce jardin partagé est le cinquième à Nice depuis 2009. Deux autres doivent prochainement accueillir les as de la binette près des rues Maccario et du Sicou, à l’Est de la ville.

Et d’autres projets sont lancés sur le site du stade du Ray et aussi, à l’Ouest, dans le quartier Nice-Meridia. Toujours au plus près des habitations « pour avoir la certitude que ces jardins soient bien gérés », précise la directrice des espaces verts Marie-Josée Petitchou.

Les jardins partagés sont alloués sur candidature et nécessite une participation forfaitaire annuelle aux frais d’exploitation. Plus d’infos auprès de la direction des espaces verts au 04 97 25 49 00.