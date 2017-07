Attentat de Nice: La médaille d’or pour acte de courage et de dévouement décernée aux services de secours

Policiers et pompiers sur la Promenade des Anglais où un camion a foncé le 14 juillet 2016 à Nice tuant 84 personnes — Valery HACHE AFP

Pompiers, gendarmes, hôpitaux, policiers seront décorés

Ils sont remerciés pour leur courage et leur dévouement

Leur travail, la nuit du 14 juillet 2016 et les jours qui ont suivi, salué par une haute distinction. Dix institutions, services de secours, de justice et hôpitaux, se verront décerner « à titre collectif » la médaille d’or pour acte de courage et de dévouement lors des commémorations du premier anniversaire de l’attentat qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais, a annoncé la préfecture des Alpes-Maritimes ce mercredi.

>> A lire aussi : Un médecin recueille le témoignage des soignants de l'attentat de Nice

La direction départementale de la sécurité publique, le groupement de gendarmerie départemental, le service départemental d’incendie et de secours, le centre hospitalier universitaire de Nice, la fondation Lenval, la police municipale de la ville de Nice, les cellules d’urgence médico-psychologique, la direction interrégionale de la police judiciaire, la Croix-Rouge des Alpes-Maritimes et la Protection Civile des Alpes-Maritimes vont être ainsi honorés.

Décorés le 14 juillet 2017

Elles seront formellement décorées le 14 juillet 2017 à Nice, au cours d’une cérémonie à laquelle participeront notamment des familles de victimes et le président de la République Emmanuel Macron.

>> A lire aussi : Nice: Ils partent déposer 86 galets, au nom des victimes de l'attentat, sur le toit du monde l'Himalaya

Cette distinction, précisent les services de l’Etat, leur sera « décernée à titre collectif pour l’action héroïque, le courage et l’immense abnégation de leurs agents » lors de cette attaque terroriste.