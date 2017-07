VIDEO. Nice: Un bébé lémurien naît au parc Phoenix, deux ans après son grand frère

CARNET ROSE L’espèce, endémique des forêts malgaches, est menacée par la déforestation et le commerce des viandes de brousse…

Le nouveau bébé lémurien Vari du parc Phoenix, le 30 juin 2017 à Nice — Parc Phoenix

Un petit lémurien Vari a vu le jour le 1er juin au parc Phoenix, deux ans après la naissance du premier bébé d’un couple accueilli à Nice depuis 2013

L’espèce est « en danger critique d’extinction »

La famille s’est agrandie.Deux ans après la naissance de leur premier petit, le couple de lémurien Vari du parc Phoenix, à Nice, a accueilli un nouveau bébé le 1er juin, annonce la direction du centre zoologique et botanique. Pouponnée par sa mère, la petite boule de poils à la robe blanche et noire fait désormais le bonheur des visiteurs.

Cette naissance garde un caractère tout à fait « exceptionnel », relève le parc. L’espèce de primates, endémique des forêts malgaches, étant menacée du fait notamment de la déforestation et du commerce des viandes de brousse. Le lémurien Vari est ainsi classé « en danger critique d’extinction » (CR) par l’Union internationale de conservation de la nature et en annexe 1, qui regroupe les espèces les plus menacées, de la Convention de Washington.

Mortalité infantile importante

« Chez les Varis, les femelles ne sont réceptives à l’accouplement que quelques jours dans l’année et les nouveau-nés sont très fragiles pendant les deux premières semaines de leur vie, d’où une mortalité infantile importante », pointe également le parc Phoenix.

Le nouveau-né avec sa mère - Parc Phoenix

Confié au centre de la promenade des Anglais dès 2013 parle Programme européen pour les espèces menacées [EEP, pour European Endangered species Programme], ce couple de lémuriens, et désormais sa progéniture, font partie d’un total de 500 spécimens actuellement répartis entre tous les adhérents des EEP.