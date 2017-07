L'aéroport de Nice devient ce samedi le deuxième de France à accueillir l’A380

Il devrait toucher le sol à 13h40 précises. Samedi, l’emblématique A380 bouclera son tout premier vol commercial sur l’ aéroport de Nice, deuxième de France (après celui de Roissy Charles de Gaulle) à l’accueillir. Le « superjumbo » d’ Airbus atterrira et décollera de la Côte d’Azur quotidiennement sous les couleurs d’ Emirates, depuis et vers Dubaï.

« En plus de la grande fierté de recevoir cet appareil mythique, l’augmentation du nombre de sièges [44 % de plus que dans le Boeing 777-300ER utilisé jusqu’alors sur cette ligne], est une belle opportunité, avance Didier Monges, directeur des opérations et du développement sur la plateforme niçoise. Le hub des Emirats ouvre la Côte d’Azur a de nombreuses destinations en Asie et en Océanie. »

