Tour de France: Pourquoi les cyclistes sont-ils accros à la Côte d'Azur?

Amaël Moinard et Nicolas Roche (BMC) habitent à l’année sur le Côte d’Azur.

Le climat, les parcours et l’aéroport de Nice attirent les cyclistes professionnels (et amateurs).

Eux fréquentent les routes azuréennes toute l’année. Les coureurs de la BMC Amaël Moinard et Nicolas Roche habitent (et s’entraînent) dans la région niçoise. Mais au départ du Tour de France, ce samedi, d’autres cyclistes sont aussi régulièrement de passage sur la Côte d’Azur. De Tejay Van Garderen à Rudy Molard et de Mikaël Cherel à Romain Bardet, pourquoi un tel engouement ?

Du soleil pour parfaire son bronzage cycliste. Amaël Moinard est originaire de Cherbourg. Le pensionnaire de la BMC a délaissé sa ville natale (et ses 191 jours humides) pour poser ses chambres à air à Saint-Jeannet (et ses 89 jours de pluie par an au compteur). « C’est une région où l’on peut s’entraîner au sec sur un vélo toute l’année », insiste Moinard.

Des parcours pour se faire les jambes. Sur le port de Nice, au Café du cycliste, une grande carte en relief trône sur les murs de l’établissement. Et c’est le fondateur de ce concept store, Rémi Clermont, qui donne les conseils. « Ici, les Alpes se jettent dans la mer. Il n’y a pas beaucoup d’endroits en Europe avec des parcours si variés, fait-il remarquer. Il suffit de sortir de Nice de 5km pour avoir des dénivelés. » C’est la raison pour laquelle Amaël Moinard a fait de sa maison son « camp d’entraînement ». « Par exemple, lundi, j’ai pris ma voiture, j’ai déposé mes enfants à l’école, j’ai roulé une heure, je me suis garé à Isola et j’ai fini au col de la Bonette, l’un des plus hauts d’Europe, raconte le cycliste professionnel. Ça fait six heures d’entraînement avec quatre heures de dénivelé. Et j‘étais chez moi le soir pour manger. Ma vie de famille en pâtit moins. »

Un aéroport international pour vite enfourcher son vélo. « C’est un gain de temps quand on voyage à l’international », estime Amaël Moinard. C’est d’ailleurs pour Düsseldorf qu’il s’envolera, samedi, pour prendre le départ du Tour de France.

