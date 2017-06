Attentat de Nice: Les familles de victimes attendent «des réponses pour se reconstruire»

Ali Charrihi et son avocat Me Philippe Soussi, ce mardi après-midi avant la réunion sur l'attentat de Nice avec les juges. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Les juges antiterroristes ont fait le déplacement depuis Paris

Ils répondront aux questions des familles de victimes

Avant d’entrer dans la salle de réunion, Adel Salhi marque un arrêt devant les caméras. Cet homme, « blessé moralement » pendant l’attentat de Nice, s’est porté partie civile dans le dossier judiciaire de l’attaque qui a touché Nice le 14 juillet 2016, faisant 86 morts. « J’ai vu le camion, c’était horrible. Aujourd’hui, j’attends un soutien moral », dit-il. Sans question précise à poser, Adel Salhi espère surtout être entendu.

Lui et l’ensemble des familles de victimes qui se sont portées partie civile sont arrivés ce mardi après-midi au campus Valrose de Nice, dont le quartier a été bouclé pour l’occasion. Tous sont attendus face aux juges antiterroristes parisiens pour une présentation du dossier.

« C’est nécessaire pour avoir des réponses »

« Ca peut permettre aux familles de faire leur deuil, estime Marie-Claude Borla, dont la fille Laura, 16 ans, est décédée le 14 juillet. Les victimes ne peuvent plus rien, c’est aux familles de se battre. » Face aux journalistes, son mari Jacques ne contient pas sa peine : « Ce qu’on veut, c’est des réponses. On est en colère. Ça fait un an que la moitié de moi est morte. Je vis pour ma fille. »

Ali Charrihi, fils d’une des victimes, arrive à la réunion accompagné de son avocat. « Que les juges parisiens se déplacent à Nice, c’est exceptionnel. On attend cette réunion avec beaucoup d’émotion. Mais c’est nécessaire pour avoir des réponses, affirme-t-il. Nous avons besoin de ces réponses pour se reconstruire. Aujourd’hui, ma famille va de l’avant, elle essaie d’être positive. » Les familles sont entrées dans la salle de réunion à 13h30. Elles écouteront les juges antiterroristes une bonne partie de l’après-midi.