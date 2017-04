Nice

PRESIDENTIELLE Les présidents des bureaux auront également un « bouton d’alerte » relié au centre de vidéosurveillance…

Illustration d'un bulletin de vote déposé dans une urne. - FABRICE ELSNER/20MINUTES

Fabien Binacchi Twitter

Ils seront postés aux entrées. La maire de Nice a annoncé ce mercredi qu’elle déploiera dimanche, pour chacun de ses 252 bureaux de vote, des agents de sécurité privés.

Menace terroriste : la @VilledeNice mobilisera un agent de sécurité pour chaque bureau de vote en complément des mesures de sécurité ! pic.twitter.com/QRuPRkOz52 — Christian Estrosi (@cestrosi) April 19, 2017

Les présidents de bureaux de vote seront également équipés de boutons d’alerte reliés au Centre de supervision urbain, le QG de la vidéosurveillance niçoise, précise la ville.

Le premier adjoint au maire (LR) Christian Estrosi défend, dans un communiqué, des décisions prises sous « une menace sans précédent ». « Les arrestations qui ont encore eu lieu [mardi] démontrent que cette élection présidentielle est une élection à haut risque », avance l’élu.

>> A lire aussi : Où en est l'enquête après l'attentat déjoué à Marseille ?

« En renfort de la police municipale »

« Afin d’assurer une sécurité la plus optimale possible, la ville de Nice va déployer des agents de sécurité privée, en renfort de la police municipale, sur l’ensemble de ses 252 bureaux de vote » répartis sur 90 sites, majoritairement des écoles et des bâtiments communaux, détaille-t-il aussi.

>> A lire aussi : Un premier tour sous haute tension avec la crainte d'une attaque terroriste

Concrètement, chaque bureau de vote aura droit à son agent de sécurité privée. Et « leur principale mission sera d’aider les présidents de bureaux de vote à s’assurer que les extérieurs sont sécurisés, que le plan Vigipirate est appliqué et qu’aucune personne, dont le comportement peut présenter un risque, ne puisse empêcher le déroulement serein du scrutin », pointe Christian Estrosi.

Mots-clés :