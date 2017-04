Nice

ÉVÉNÉMENT A un mois de la 70e édition de la manifestation, organisée du 17 au 28 mai, 20 Minutes fait le point sur les animations annoncées...

Comment profiter de la fête du cinéma sans accréditation ? La question, qui agitent chaque mois de mai tous les visiteurs de la Croisette, prendra d’autant plus de sens cette année que le Festival de Cannes va souffler 70 bougies.

Et si Nicole Kidman et les autres VIP auront bien droit à leur lot de soirées de gala, qu’en sera-t-il pour tous les autres ? La mairie de Cannes a imaginé un programme d’animations pour édulcorer cette édition anniversaire, du 17 au 28 mai. A 30 jours de l’événement, 20 Minutes fait le point.

Une expo sur « l’histoire d’amour » entre Cannes et le cinéma

« Pas de mélancolie mais une vraie rétrospective ». Pour cette édition anniversaire, la traditionnelle exposition Cannes fait le mur « va retracer 70 ans d’histoire d’amour entre la ville et le cinéma », explique le premier adjoint au maire Max Artuso. Des instantanées de ceux qui ont fait l’histoire du Septième art lors de leurs passages sur la Côte d’Azur.

Et c’est Paris Match qui a été chargé de retrouver les plus beaux clichés. Dix bâches aériennes seront installées tout au long de la rue d’Antibes. Et huit autres impressions géantes vont être disposées sur des murs pignons, dans toute la ville, et notamment sur la gare, nouveauté de cette année.

Se glisser dans la peau de Jack Sparrow ou de 007

Pour mettre les visiteurs dans l’ambiance, de nouvelles « silhouettes » (pour se prendre en photo dans la peau de tel ou tel personnage) vont être installées dans différents lieux de passage, indique également la mairie de Cannes. Au programme : les univers de Zorro, Star Wars, Titanic, Pirates des Caraïbes, James Bond, Batman ou encore Shrek.

Trois séances dans la ville, en plein air

En plus du Cinéma de la plage, qui prévoit aussi une scène pour des shows musicaux cette année, d’autres projos à la belle étoile sont prévues. Trois séances gratuites de « cinéma positif » (sic.) vont être organisées dans trois quartiers de Cannes. En plein air et en partenariat avec la fondation Positive Planet de Jacques Attali.

Les hommes du président sera présenté le samedi 20 mai à l’Ecole Mont Chevalier, dans le Suquet. Le dimanche 21, c’est Mr Smith au sénat qui va être projeté sur la place du marché de la Bocca. Et enfin, le lundi 22, place à Blade Runner sur le parking Berthelot.

Une Miss et un Mister Festival de Cannes à élire

Ils régneront sur cette édition anniversaire et monteront les marches avec leur écharpe. Une Miss et Mister Festival de Cannes seront élus le jeudi 18 mai, en partenariat avecles Galeries Lafayette. Le casting, ouvert à tous, sera organisé par l’agence de mannequins local Enjoy models, selon des modalités qui n’ont pas encore été communiquées.

Des écrans dehors pour voir ce qu’il se passe dedans

Ils diffuseront en direct les conférences de presse, les photocalls et les interviews des stars du Festival, inaccessibles pour le commun des mortels. Cette année, trois écrans géants (au moins) seront installés à proximité du palais et retransmettront toute la journée TV Festival, la chaîne de l’événement.

« Nous allons encourager aussi tous les établissements à se brancher dessus pour faire vivre la manifestation au maximum », explique Sophie Mouysset, directrice de l’événementiel à la ville de Cannes..

Les Cannois invités aux montées des marches

Comme chaque année, 1.500 précieux cartons seront réservés aux habitants de la cité des festivals, invités eux aussi à fouler les tapis du palais. Sauf que cette année, l’inscription au tirage au sort pour les remporter est simplifiée. Plus besoin de se déplacer en mairie, elle se fait dès mardi sur www.cannes.com

