Ordonateur récupère, répare et donne à des associations des ordinateurs. - M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Mathilde Frénois

Ils ne sont plus assez alertes et condamnés à passer le restant de leurs jours au placard ? L’association Ordonateur propose un autre destin aux ordinateurs. Créée par cinq étudiants de l’Edhec de Nice, elle récupère le matériel informatique obsolète des entreprises et le remet en état pour le céder à des associations.

« L’idée n’est pas de fournir du matériel dernier cri, insiste Noé Felderhoff, 18 ans, le président. On est partis du principe que les entreprises ont du matériel qui les encombre. » Mais il ne suffit pas d’éviter la poubelle. Ordonateur formate les disques durs, répare les machines et trouve les accessoires : souris, clavier, imprimante.

Dons aux Restos du cœur

Depuis septembre, les Azuréens ont récupéré 71 ordinateurs dont une cinquantaine équiperont les Petites Sœurs des pauvres et une trentaine, les Restos du cœur.

« Pour le moment, on a le strict minimum. Ce don permettra l’informatisation des inscriptions et des distributions alimentaires, explique Christian Tabuteau, responsable des Restos à Nice. On va pouvoir mettre à disposition les ordinateurs pour les démarches informatiques. » Au total, seize centres des Alpes-Maritimes seront équipés.

