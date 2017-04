Nice

HOMMAGE Cette initiative, décidée par les familles de victimes, « se déroulera en plusieurs temps tout au long de la journée »...

Le mémorial de l’attentat, au kiosque à musique du jardin Albert-1er - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Fabien Binacchi Twitter

Toute une série d’hommages en préparation. La ville de Nice a annoncé ce mercredi l’organisation, le 14 Juillet 2017, « d’une journée de commémoration en hommage aux victimes de l’attentat » qui avait endeuillé la fête nationale l’année dernière sur la promenade des Anglais.

Cette initiative, « qui se déroulera en plusieurs temps tout au long de la journée », a été décidée à l’occasion d’une réunion du Comité pour la mémoire des victimes de l’attentat du 14 Juillet 2016 et leurs familles, précise la municipalité.

Le soir de la fête nationale, au volant d’un camion, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Tunisien de 31 ans, avait foncé dans une foule de 30.000 personnes réunies sur la promenade des Anglais, faisant 86 morts et 450 blessés. Cette attaque a été revendiquée par l’organisation État islamique.

>> A lire aussi : Une information judiciaire ouverte pour enquêter sur les failles du dispositif de sécurité après l'attentat de Nice

Rendre hommage aux victimes, aux services de secours…

« Cette journée commémorative aura vocation à rendre hommage aux victimes des attentats, à saluer le dévouement des services publics de santé, de secours et de sécurité, mais aussi des héros, témoins et anonymes venus en aide aux victimes et à leurs familles », indique aussi la ville de Nice.

La ville précise également que « les familles demandent aux communes des Alpes-Maritimes de ne pas organiser de feux d’artifice le soir du 14 juillet 2017 ».

Le comité a également décidé « la création d’un mémorial temporaire où figureront les noms, âges et nationalités des 86 victimes dans l’attente de la création du Mémorial définitif ». Son emplacement doit être dévoilé dans les prochaines semaines.

>> A lire aussi : Les souvenirs en hommage aux victimes de l'attentat de Nice déménagés pour être archivés

Mots-clés :