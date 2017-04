Nice

Le prototype Claire, qui recouvre les paquets de cigarettes de stickers, est installé dans un tabac niçois. - M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Mathilde Frénois

Au comptoir du tabac de la rue Barla, à Nice, les clients ont adopté un nouveau réflexe. Leur paquet de cigarette acheté, ils le glissent dans la machine Claire. Il en ressort recouvert de stickers camouflant les photos de sensibilisation. « On a vu une baisse significative des ventes à cause de ces images [de trachéotomie, de tumeurs, etc.] », affirme Rosario Iasevoli, qui a déposé un brevet pour son prototype.

Mais sa machine ne fait pas que camoufler les images des paquets neutres, désormais obligatoires. Elle y appose également une publicité. « Un paquet de cigarette a une durée de vie de deux jours et demi. C’est très puissant pour les annonceurs », vante-t-il. L’emballage traité par la machine, il est désormais recouvert d’un sticker de promotion pour un restaurant niçois. Le message sanitaire « Fumer tue » ne reste visible plus que sur la tranche du paquet.

La cigarette provoque un décès sur dix dans le monde

« Voir des images si trash, ça me dégoûte », reconnaît Magali qui repart avec ses cigarettes customisées. « C’est sympa comme concept, même si ce ne sont pas les photos qui empêcheront les gens de fumer », dit Stéphanie.

Ces discours, le tabacologue niçois Gérard Bersand l’entend régulièrement dans son cabinet. « Si le client veut cacher ces images, c’est qu’elles le gênent, estime-t-il. Elles ont un intérêt, surtout au début des campagnes. Ensuite, les fumeurs s’habituent avec l’effet d’accoutumance. Ce n’est pas une bonne chose d’occulter les messages. » D’autant plus que la lutte contre le tabagisme reste une question de santé publique. La cigarette provoque un décès sur dix dans le monde, un chiffre en augmentation depuis 1990, selon le rapport Global Burden of Diseases.

