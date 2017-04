Nice

EDUCATION Un moyen de communiquer avec les petits et d'éviter leurs frustrations...

A 18 mois, ces bébés niçois ne savent pas parler mais apprennent la langue des signes. - M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Mathilde Frénois

Les mains posées sur la tête. La petite Nora, 18 mois, vient demander à son assistante maternelle de lui lire l’histoire de Lulu le Lapin. Et si cette petite Niçoise est arrivée à se faire comprendre, la tétine dans la bouche et sans avoir prononcé un mot, c’est qu’elle utilise la langue des signes.

Depuis quatre ans, Joanna Milochevitch fait le tour des crèches des Alpes-Maritimes pour apprendre aux bébés la communication gestuelle. Ce matin-là, dans un établissement de Nice, les petits Nora, Arthur et Marsault vont apprendre à dire « rouge » en passant leur index sur la bouche ou à utiliser le mot « ébouriffer » en touchant du bout des doigts leurs cheveux. « Nous utilisons les signes issus de la langue des signes, sans la syntaxe », précise Joanna Milochevitch qui prononce toutes les phrases à l’oral et ne mime que des mots isolés.

« Moins de frustration »

« Ils utilisent souvent les signes quand ils veulent dire "encore" ou "changer la couche". On arrive mieux à les comprendre, dit l’assistante maternelle de Nora, d’Arthur et de Marsault. Comme ils débutent le langage, nous avons du mal à saisir tout ce qu’ils prononcent. Avec les signes, il y a moins de frustration et la communication est facilitée. »

A partir de 10 mois, les enfants peuvent reproduire des signes qui les accompagneront lors de l’apprentissage de la propreté ou de la marche. « Par exemple, Nora dit "J’ai peur" avec les mains. Les signes lui permettent d’être actrice de la communication alors qu’avec les mots, elle sera frustrée de ne pas arriver à prononcer », explique Joanna Milochevitch.

A la fin de l’histoire du lapin, Arthur se lève et se frotte le ventre avec la main. Le petit garçon qui vient de fêter ses deux ans n’est pas pressé de passer à table. Ce signe indique qu’il est content. Content (main sur le ventre) d’avoir lu l’histoire du lapin (mains sur la tête). Deux nouveaux mots à son vocabulaire.

